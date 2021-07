Como o caso Covaxin liga Bolsonaro a Lula na Saúde

No centro das atenções da CPI da Pandemia e do STF, o caso Covaxin lança luz sobre um fato incontornável na política brasileira: a tecnologia de corrupção que rodava ainda nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff — com o PP mandando nos subterrâneos do Ministério da Saúde — continua em vigor sob o governo da “nova política” de Jair Bolsonaro.

Quem conversou recentemente com o deputado Luis Miranda, que vem revelando detalhes da corrupção na Saúde, diz que a história que reuniu numa mesma casa, em maio, o líder do governo Ricardo Barros e o lobista Silvio Assis é apenas a ponta do que está para ser descortinado na Saúde. “Esse caso Covaxin mostra que há um método de negócio nos porões do governo, com políticos, operadores e empresários de fachada. Esse método vem de longe”, diz um interlocutor de Miranda.