Como Lula e Bolsonaro ajudaram Sarney a retomar a forma

Amigos dizem que as recentes conversas do ex-presidente José Sarney com Lula e com Jair Bolsonaro o ajudaram a sair da depressão.

O cacique do MDB andava meio abatido por causa do isolamento da pandemia e da falta de articulação política, um esporte praticado por Sarney desde sempre.

Ao virar conselheiro de Lula e, ironicamente, de Bolsonaro nesses dias, o ex-presidente sentiu de novo aquela adrenalina do poder.