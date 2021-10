Como foi a conversa de Kassab e Lula em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 12 out 2021, 08h52 - Publicado em 12 out 2021, 12h29

Cacique nacional do PSD, Gilberto Kassab foi até Lula na semana passada para ter um particular sobre os rumos eleitorais do país em 2022.

Poderia ter sido convidado a apoiar o petista na tentativa de reeleição ou até mesmo a ser um potencial vice, mas não. Lula, segundo Kassab, respeitou os sinais já manifestos pelo chefe do PSD em relação ao pleito — Rodrigo Pacheco é a aposta de Kassab ao Planalto — e foi “politicamente correto” ao não tentar cooptar o PSD.

“Lula sabe que temos candidato. Quis manter o canal aberto”, diz o cacique.