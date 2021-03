Como deve ser a terça-feira no STF? ‘UFC à vista’, diz ministro

Será um dia tenso no STF. Na parte da tarde, os ministros da Segunda Turma se reunirão para mais uma sessão. Estarão lá, juntos, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Nesta segunda, Fachin enterrou o recurso de Lula que estava sob vista de Mendes para que Sergio Moro fosse declarado suspeito nos casos da Lava-Jato.

Nas palavras de um colega da dupla que pende para o lado de Fachin, o ato do relator da Lava-Jato “tirou o tapete” de Mendes, que se preparava para conduzir um duro voto pela suspeição de Moro e pela nulidade de todos os atos praticados pelo juiz na operação.

Seria um duro e imprevisível golpe contra a Lava-Jato a decisão de Mendes de anular os atos do juiz que conduziu tudo em Curitiba. Fachin, segundo ministros ouvidos pelo Radar, tratou de encontrar uma saída menos traumática do que converter o STF em coveiro da Lava-Jato.

Com o recurso anunciado pela PGR contra a decisão de Fachin, o ministro deve levar a discussão ao plenário do Supremo. Antes, porém, Fachin terá o encontro com Mendes nesta tarde. Quem conversou com o ministro, diz que ele ainda estudava na noite desta segunda como responder ao movimento de Fachin.