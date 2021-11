Como a chapa Lula-Alckmin esfria o romance do PT com o PSB

Geraldo Alckmin fez um estrago no namoro do PSB com o PT. Carlos Siqueira, o cacique nacional dos socialistas, teve uma conversa recente com Fernando Haddad em que deixou claro: a aliança nacional só sai se o PSB tiver o apoio do PT em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Ou seja, Haddad teria que desistir de disputar o Palácio dos Bandeirantes para apoiar Márcio França. Como não há a mínima chance de o hegemonismo petista permitir tal movimento, o distanciamento entre PSB e PT já começou.

Em tempo, é sempre bom lembrar que falta muito tempo para que essas ameaças e exigências resultem em atos concretos dos caciques partidários.