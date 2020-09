Combate a queimadas no Pantanal recebe apoio de financiamento coletivo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As queimadas no Pantanal são as piores em décadas e seguem fora de controle. Diante da catástrofe, diversas iniciativas surgiram para conter os danos causados pelo fogo.

O aplicativo Ame Digital fez uma parceria com o Instituto Homem Pantaneiro com o objetivo de apoiar o trabalho da Brigada Alto Pantanal na luta contra as chamas na região.

Os valores doados por meio do aplicativo ajudarão, além de manter o projeto, a monitorar os focos de calor na região, custear o deslocamento e a alimentação de técnicos e brigadistas em campo, combater os incêndios florestais e preservar a fauna pantaneira.

Para apoiar a causa, é preciso apenas acessar a área de doações, disponível dentro do menu transações do aplicativo. Em seguida, clicar em Meio Ambiente e selecionar o Instituto Homem Pantaneiro. A quantia mínima para doar é de cinco reais.