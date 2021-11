Com nova variante, Brasil fecha fronteiras aéreas a seis países da África

Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira acaba de anunciar a decisão do governo de fechar as fronteiras aéreas do país para passageiros de seis países da África. A nova variante do coronavírus é o que motiva a medida.

“A restrição atingirá passageiros de África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue”, diz Ciro. Segundo o ministro, a portaria será publicada no sábado e deve passar a valer a partir de segunda-feira.