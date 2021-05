Com governador na mira do STJ, vice do Amazonas se filia ao PSDB

Como o Radar antecipa na edição de VEJA que começou a circular na sexta-feira, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, assinou nesta segunda sua ficha de filiação ao PSDB no Amazonas.

A filiação de Almeida vem sendo alvo de conversação local e nacional há vários meses e foi consolidada a partir da chegada do ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto à direção do diretório regional do PSDB.

Arthur, que está no comando do partido desde 1º de maio deste ano, tem entre suas metas, fortalecer e ampliar a base tucana no estado. O vice entra no PSDB no momento em que o atual governador, como mostra o Radar, corre o risco de ser afastado do cargo pelo STJ, em julgamento marcado para a próxima semana.

Carlos Almeida foi eleito vice-governador do Amazonas em 2018 pelo PRTB, mas atualmente estava sem partido.