Com filho na Casa Civil de Bolsonaro, senadora fatura no governo do PT

A senadora Eliane Nogueira, mãe do ministro da Casa Civil, acaba de renovar contrato com o governo petista de Wellington Dias no Piauí. Receberá 324.000 reais por um ano de aluguel de um imóvel onde funciona a força-tarefa composta pela Delegacia Especializada Contra Crime de Ordem Tributária Econômica e Contra as Relações de Consumo, pela Secretaria da Fazenda, a Procuradoria Fiscal e a Vara Contra Crimes Tributários do governo do Piauí.