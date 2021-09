Com 52 mil homens, Comando Militar do Sul faz 77 anos

Com 52.000 militares e a maior frota de blindados do país — 70% dos blindados estão lá –, o Comando Militar do Sul — que reúne tropas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — não está mobilizado nesta semana em aventuras políticas em torno do 7 de setembro.

O foco da instituição é o aniversário do Comando, que completa nesta quarta 77 anos. Toda a mobilização na caserna se resume a isso. Nada além.