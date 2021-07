Coletânea de artigos de mulheres na política será lançada em outubro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A editora Matrix lança em outubro que vem o livro “Princesas de Maquiavel: Por mais mulheres na política”.

A obra é uma coletânea de artigos de mulheres importantes na política brasileira. O objetivo é estimular o aumento da presença delas nas casas legislativas e no poder executivo do país.

O livro terá textos de autoria, por exemplo, de três das quatro presidentes de partidos políticos no Brasil: Gleisi Hoffmann (PT), Renata Abreu (Podemos) e Luciana Santos (PC do B).

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), que tem se destacado na CPI da Pandemia e que no início do ano fez história como a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, também assina um texto da coletânea.

Outras senadoras que participam da obra são Mara Gabrilli (PSDB-SP), Zenaide Maia (Prós-RN) e Leila Barros (PSB-DF).

A organização foi comandada pela cientista política Juliana Fratini. Foram escolhidos textos de representantes de diferentes espectros ideológicos.

As deputadas federais Adriana Ventura (Novo-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP) colaboram com a coletânea, assim como a ex-vice-prefeita de São Paulo Alda Marco Antonio (PSD).

Além delas, também assinam artigos as deputadas federais Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Iracema Portella (PP-PI), a deputadas estadual Juliana Brizola (PDT-SC) e a ex-prefeita de Boa Vista (RO) Teresa Surita (MDB).