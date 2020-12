Colegas acreditam que Nunes Marques irá rever liminar pró-ficha-suja

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Colegas de Nunes Marques no STF avaliam que o ministro deve voltar atrás na liminar que suspendeu o trecho da Lei da Ficha Limpa que determina que o prazo de oito anos de inelegibilidade para condenados por órgãos colegiados terá efeitos após o cumprimento da pena.

Pela norma, são inelegíveis os candidatos “que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

A decisão liminar de Nunes Marques provocou uma corrida dos candidatos fichas-sujas aos tribunais. No fim de semana, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a paralisação de um processo que trata dessa questão e poderia beneficiar um candidato do PSC, condenado em 2012.

Diante da repercussão negativa do caso até mesmo dentro do STF, a expectativa de colegas de Nunes Marques nesta segunda é de que ele reavalie sua posição, já que o tema, a seguir assim, deve ser levado ao plenário da Corte.