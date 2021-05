Cobiçado para vice de Lula, Josué Gomes descarta a política em 2022

A cúpula do MDB foi procurada por aliados de Lula com um curioso aviso: Josué Gomes, que assumirá a Fiesp no fim do ano, procurará o partido para se filiar e, quem sabe, ser vice do petista em 2022.

Apesar da torcida política dos emedebistas e petistas, o presidente da Coteminas descarta entrar para a política em 2022. Ele concorrerá à presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo no dia 5 de julho. Para isso, constituiu chapa que conta com o apoio de aproximadamente 98% do colégio eleitoral da entidade.

“Aceitei o convite com grande responsabilidade perante a indústria paulista e brasileira, compromisso reiterado e ampliado pelo apoio e união dos componentes de minha chapa, todos industriais da maior envergadura”, diz Josué Gomes.

Como se trata de chapa única, ele deverá tornar-se presidente da Fiesp a partir de 1º de janeiro de 2022. “Esta é a missão que abracei e à qual estarei integralmente dedicado até o fim do meu mandato à frente da importante federação do meu setor. Minha única agenda será o trabalho em favor do fortalecimento da indústria”, diz.