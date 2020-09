Cloroquina entra na disputa eleitoral em dois municípios do RJ – entenda

A pandemia do coronavírus se fará mais presente em dois municípios do Rio de Janeiro do que em qualquer outro do país. O motivo é inusitado: dois candidatos resolveram incluir o nome do remédio usado no combate à doença – e de eficácia não comprovada – no registro da candidatura junto ao TSE.

Em Varre-Sai, João Marcelo Dias de Castro, do PRTB, resolveu adotar “João Cloroquina” na expectativa de angariar mais votos em meio a outros postulantes como Lucio do Mercado, Paulo do Trator e Selma Mãe do Homero.

Na capital fluminense, os candidatos a vereador incluem quatro capitães. Capitão Léo, Capitão Paulo Chagas, Capitão Portella e a Capitã Cloroquina – Regina Célia de Souza Bento Sequeira, do Avante.

Os registros constam da base do TSE atualizada ontem e foram compilados pela plataforma Confirma.