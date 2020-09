Claudio Castro escolhe ‘novo’ líder do governo do Rio na Alerj

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, colocou de volta na liderança do governo na Assembleia Legislativa do Rio o deputado estadual Marcio Pacheco — que ocupou o posto durante a gestão de Wilson Witzel mas deixou o cargo em meados de maio.

Pacheco é do mesmo partido do governador, o PSC, e será responsável pela articulação de Castro com os parlamentares. O governo estava oficialmente sem líder na Casa desde a saída do deputado do posto após a exoneração de André Moura da Casa Civil.

Em julho, o líder reabilitado do governo na Alerj foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela suposta prática de “rachadinha”. Segundo as investigações, ele teria usado o esquema para pagar aluguel de casa de luxo e em mensalidades da escola dos filhos.