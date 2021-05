Clã de Ivo Noal está em guerra pelos milhões do bicheiro paulista

O clã do bicheiro paulista Ivo Noal, 86 anos, está em guerra. Depois de sofrer um AVC, Noal teria dado procuração de sua fortuna a uma filha.

Esta, segundo os irmãos informam à Justiça, isolou o pai da família e se apropriou do patrimônio multimilionário dele. Apenas uma casa do bicheiro no litoral, avaliada em 18 milhões de reais, foi transferida para o nome da filha com assinaturas falsificadas no cartório, dizem os irmãos. Briga grande.