Ciro ofende o PT há três anos, diz Haddad sobre o pedetista

As duras críticas feitas por Ciro Gomes a Lula e Dilma Rousseff ainda não saíram das cabeças petistas.

Em evento do Sindicato dos Hospitais de São Paulo na última semana, Fernando Haddad, que deve disputar o governo do estado pelo PT, diz que o pedetista ataca seus colegas de partido “há três anos”.

Questionado sobre os ataques dirigidos a Ciro por parte da militância de esquerda durante as manifestações anti-Bolsonaro, Haddad respondeu que Ciro “vem ofendendo os dirigentes do PT há três anos”.

“Em virtude desse comportamento mais agressivo dele, alguém se incomodou com a presença dele. Quando você sobe num palanque, está sujeito a tudo. É natural, da vida democrática. Eu também já fui vaiado. As agressões à Dilma, depois, não teve nada a ver com aquilo. Nunca vi ela se dirigir ao Ciro de maneira desrespeitosa como ele fez”, declarou o ex-prefeito de São Paulo.

No arranca-rabo, Ciro disparou contra Dilma: “uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência”.

Ele ainda sugeriu que Lula atuou para derrubar Dilma em 2016, como forma de retribuir a “ingratidão” da petista, que não permitiu o “volta, Lula” em 2014, quando peitou o partido e o padrinho para disputar a reeleição.