Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

A ala conhecida como “viúvas do Brizola”, formada por alguns influentes gatos pingados na cúpula do PDT, foi quem decidiu abraçar a bandeira bolsonarista do voto impresso.

Ciro Gomes, o presidenciável, quem vai colocar a cara no santinho para defender a enrascada, sequer foi consultado.