Ciro e PDT se reúnem para a última conversa antes da votação da PEC

Ciro Gomes, Carlos Lupi e a bancada federal do PDT irão se reunir ao meio-dia desta terça, em Brasília, para bater o martelo sobre o posicionamento do partido na votação em segundo turno da PEC dos Precatórios, prevista para esta tarde na Câmara.

O objetivo é reverter o vexame da semana passada, em que a adesão em massa dos deputados do PDT à proposta de calote do governo foi decisiva e fez Ciro anunciar a suspensão de sua pré-campanha à presidência da República no ano que vem.

Na madrugada desta terça, o líder do partido na Câmara, Wolney Queiroz (PDT-PE), divulgou que a bancada mudará sua posição e orientará votação contra à PEC.

Segundo o Radar apurou, a expectativa do entorno de Ciro no partido é a de que a maioria dos que votaram à favor– principalmente os deputados do Ceará, terra dos Ferreira Gomes– volte atrás.

Alguns casos, como o do deputado e pastor evangélico Alex Santana, da Bahia, por exemplo, são dados como perdidos. Santana é bolsonarista. Ele responde a processo no Conselho de Ética do partido por suas votações favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro. Outros dois deputados da legenda têm histórico de proximidade com o Planalto: Flávio Nogueira (PI) e Silvia Cristina (RO).

Interlocutores de Ciro não sabem ainda que tipo de cenário fará o presidenciável retomar com suas atividades de campanha.

Relembre abaixo como votaram os deputados do PDT no primeiro turno:

A favor:

Alex Santana (BA)

Félix Mendonça Jr (BA)

André Figueiredo (CE)

Eduardo Bismarck (CE)

Leônidas Cristino (CE)

Robério Monteiro (CE)

Flávia Morais (GO)

Mário Heringer (MG)

Subtenente Gonzaga (MG)

Dagoberto Nogueira (MS)

Wolney Queiroz (PE)

Flávio Nogueira (PI)

Silvia Cristina (RO)

Afonso Motta (RS)

Fábio Henrique (SE)

Contra:

Idilvan Alencar (CE)

Túlio Gadêlha (PE)

Gustavo Fruet (PR)

Chico D´Angelo (RJ)

Paulo Ramos (RJ)

Pompeo de Mattos (RS)

Ausentes:

Jesus Sérgio (PDT-AC)

Damião Feliciano (PB)

Marlon Santos (RS)