Ciro e Cid Gomes integram ‘associação criminosa’, diz PF

No pedido enviado à Justiça para fundamentar a operação desta quarta, a Polícia Federal cita o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e seu irmão, o senador Cid Gomes, como integrantes de uma “associação criminosa” instalada no governo do Ceará para favorecer empresários mediante o pagamento de propina.

Os irmãos Gomes são citados juntamente com Lúcio Ferreira Gomes, outro irmão da dupla, e três políticos que integrariam o núcleo de “agentes públicos” da organização criminosa.

“Os atos sistemáticos de corrupção delatados resultaram em massivos ganhos para a empreiteira e, como contrapartida, possivelmente proporcionaram o enriquecimento ilícito dos agentes públicos beneficiários, num esquema que permeou as duas gestões consecutivas do ex-Governador CID FERREIRA GOMES no Estado do Ceará”, diz a PF.