Ciro ataca Lula para ganhar confiança da direita, diz aliado do petista

Um governador aliado de Lula na esquerda considera que a eleição de 2022 está mesmo caminhando para um confronto isolado entre o petista e Jair Bolsonaro. Na avaliação do mandatário, a terceira via só teria condições de disputar o Planalto com um nome que reunisse todas as forças de centro.

“A volta de Lula e o piso de Bolsonaro reduziram o espaço da terceira via na corrida eleitoral. Ela só existe com união, mas aí tem o Ciro que não abre espaço para outro nome. A coisa fica ainda mais complicada”, diz o governador.

O problema de Ciro, diz esse governador, é que o pedetista escolheu o caminho do confronto com Lula. “Ciro perdeu a mira. Ataca Lula par ser confiável para a direita, mas nunca foi visto dessa forma por eles”, diz.