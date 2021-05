‘Quem não tá contente comigo, tem Lula em 2022’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro não consegue esconder sua obsessão pela reeleição.

Logo no começo da sua interação com fãs no “cercadinho” do Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira, ele foi questionado por uma apoiadora por que, como chefe da Nação e das Forças Armadas, deixa o povo sofrer na mão daqueles “demônios”.

Visivelmente irritado com a cobrança, ele devolveu a pergunta e indagou em quem ela votou nos últimos 30 anos, acrescentando que “ditadura não é comigo”.

Pouco depois, questionou à claque se havia algum posicionamento contra ou a favor do 31 de março de 1964 — data do golpe militar — e comentou que “vieram tudo pra cima da gente naquela época”. E acrescentou que não iria discutir esse assunto naquele momento.

Para encerrar seu posicionamento, ele evocou o provável adversário nas eleições do ano que vem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

“Olha, quem não tá contente comigo, tem Lula em 22 aí”.