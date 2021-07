José Tostes Neto, o chefe da Receita Federal, está na mira do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro reclama dele dia sim, outro também.

No ano passado, Tostes se reuniu três vezes com Flávio Bolsonaro para tratar dos enroscos do filho do presidente com a Justiça. VEJA revela novos detalhes desse caso na edição que está nas bancas.