Cervejaria promove ‘Dia de Responsa’ para discutir consumo consciente

A Ambev e a Harvard Business Review vão promover uma live para debater hábitos e moderação no consumo de álcool no país. A proposta é falar sobre as melhores práticas para os consumidores e aumentar o conhecimento sobre como beber com moderação.

A iniciativa faz parte da agenda do Dia de Responsa, programa da Ambev para conscientizar o consumidor sobre a importância das escolhas saudáveis. A live será transmitida nos canais digitais da HBR Brasil às 10h do dia 18 de setembro.

A programação reunirá em diferentes painéis nomes como Nayana Pita, da Cisco, o terapeuta Tadashi Kakamoto, o médico Leonardo Aguiar e Celso Athayde, fundador da CUFA e CEO da Favela Holding, além de executivos da companhia. A moderação será de Ana Magalhães, editora-chefe da HBR Brasil.