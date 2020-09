Ceo da Cimed vai entrar nesta quinta em ‘A Fazenda’

João Adibe Marques, CEO da Cimed, decidiu investir pesado na divulgação de sua companhia. Nesta quinta-feira, ele vai fazer pessoalmente a propaganda do seu negócio durante o reality show da Record A Fazenda.

A farmacêutica Cimed vai vestir a casa de amarelo. Os participantes serão surpreendidos por um drone, pousando na casa, com cinco quilos de produtos da farmacêutica. Cada participante receberá também um kit com uma roupa de cama e um moletom, ambos personalizados.

A Cimed manterá a dispensa da casa abastecida, até o fim do programa, com seus produtos. A farmacêutica é uma das patrocinadoras do evento, tendo desembolsado algo em torno de 9 milhões de reais para fazer parte do time de apoiadores do programa.