Caso de racismo na CNN Brasil faz dois meses sem respostas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Nesta semana completou dois meses desde o anúncio da CNN Brasil de que havia aberto investigação para apurar um caso de racismo contra a jornalista Basilia Rodrigues, revelado pelo site Alma Preta.

Funcionários da emissora relataram, na ocasião, comentários pejorativos sobre cabelo e pele, além de tentativa de retirar a jornalista, um dos principais nomes do canal em Brasília, de cena. Integrantes do jornalismo da CNN Brasil teriam reclamado sobre ela estar “descabelada” e “desgrenhada”, além de ocultar a imagem de Basilia, deixando apenas a voz no ar.

Tão logo tornou-se público, o caso levou a emissora a emitir notas oficiais e a prometer um processo para reformular sua política interna. Essas mudanças até hoje não foram implementadas. Fontes do canal dizem que o trabalho conduzido pelo setor de compliance foi concluído e que os resultados ainda não foram divulgados internamente.