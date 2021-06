Carrefour vai contratar refugiados em ‘dia D’ de apoio ao migrante

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na Semana do Migrante, o Carrefour vai realizar uma ação para incluir pessoas em situação de refúgio. A rede acaba de anunciar que se juntou à Tent Partnership for Refugees, organização que reúne mais de 170 grandes empresas com o objetivo de melhorar a vida de pessoas em situação de refúgio em todo o mundo, integrando-os em suas operações.

Para reforçar o compromisso da companhia com a valorização e o aumento da diversidade, o Carrefour realizará na próxima segunda um dia voltado especificamente para a contratação de pessoas em situação de refúgio.

Com diversas edições ao longo do ano, o chamado Dia D consiste em uma data especial voltada para a inserção profissional de pessoas de grupos minorizados.

Atualmente, o Carrefour estima que mais de 200 colaboradores são pessoas em situação de refúgio, além de contar com cerca de 340 colaboradores de mais de 20 nacionalidades diferentes.