Carrefour fecha acordo com oito familiares de João Alberto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Carrefour já fechou acordos de indenização para oito familiares de João Alberto Freitas, morto em Porto Alegre em 2020 por seguranças da rede.

Todos os quatro filhos, a enteada e a neta, além do pai e da irmã dele, já acertaram os valores a receber por danos morais ou materiais pelo crime brutal. Os maiores de idade já inclusive receberam o dinheiro que chega, em alguns casos, a 900.000 reais. Os menores só aguardam homologação do Ministério Público, trâmite obrigatório por lei.

O Carrefour não abre os valores por confidencialidade pedida pelos familiares, mas há nas propostas o pagamento vitalício de salários e direito de compra nos mercados.

A única a não fechar acordo é a viúva de João Alberto. A questão deve começar a tramitar na Justiça. Pouco depois da morte de João Alberto, uma assistente social passou a estar 24 horas por dia acompanhando os familiares, e arcando com despesas do dia a dia.

Em paralelo aos acordos com a família, o Carrefour está negociando junto ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma indenização por danos morais coletivos, que acontecerá por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta.