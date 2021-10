Carnaval de rua do Rio em 2022 vai custar 39 milhões de reais

Atualizado em 29 out 2021, 12h07 - Publicado em 29 out 2021, 11h15

O Carnaval de rua do Rio no ano que vem custará 39 milhões de reais. O custo da próxima edição será 57% maior do que o gasto para a festa de 2020, ocorrida em tempos pré-pandemia da Covid-19 e que hoje parecem tão distantes em razão da tragédia sanitária do país. O avanço da vacinação dá esperança aos foliões da volta da festa com alguma normalidade.

O valor corresponde à proposta da produtora Dream Factory, vencedora da licitação da Prefeitura do Rio para a organização do evento. O montante inclui a outorga de 6 milhões de reais pelo direito de produzir o ambiente para a passagem dos blocos mais os custos de produção, logística e pessoal exigidos no edital. A produtora tem agora o direito de negociar cinco cotas de patrocínio junto a empresas privadas. A cota da cervejaria Ambev, que vai expor a marca da Brahma nos espaços públicos durante os festejos na rua, já está fechada.

O Radar apurou que o custo mais alto tem a ver com a lista de exigências do edital que também cresceu. Em tese, o valor maior seria para garantir uma infraestrutura melhor para os foliões. O preço da outorga, por exemplo, mais que dobrou em relação ao carnaval de 2020– era de 2,7 milhões de reais e passou a 6 milhões de reais, numa alta de 122% na comparação anual.

A Dream Factory, que já organizou carnavais de rua em São Paulo, tem uma relação de longa data com a festa no Rio. Desde que Eduardo Paes criou o modelo de concessão da organização do Carnaval de rua à iniciativa privada, nos idos dos anos 2010, que a produtora vence todas licitações na cidade.