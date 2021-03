Capital do país tem quase 400 pacientes na fila por um leito de UTI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do governo de Ibaneis Rocha mostram o total colapso da rede hospitalar de Brasília (DF) nesta segunda-feira. Dados atualizados por volta de 11h30 mostram que a capital do país tem 397 pacientes na fila de espera por um leito de UTI.

Repita-se, na capital do país, imagens feitas por servidores em hospitais públicos mostram corpos de vítimas do novo coronavírus armazenados no chão e, em outros casos, à espera de remoção nos corredores da unidade de saúde, registra o noticiário local da TV Globo. O manuseio de cadáveres também está em franco colapso.