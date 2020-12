Candidata quer presidente do TSE e Força Nacional neste domingo em Macapá

A candidata Patrícia Ferraz (Podemos), solicitou a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e da Força Nacional de Segurança Pública em Macapá neste domingo, quando ocorre o primeiro turno da eleição para prefeito e vereadores. A capital do Amapá teve as eleições adiadas devido ao apagão elétrico ocorrido no Estado.

Entre as preocupações da candidata estão a compra de votos e o disparo de fake news. “A presença deles vai intimidar ações criminosas. É preciso garantir a segurança da população”, diz a candidata. Caso necessário, o segundo turno deve acontecer no dia 20 de dezembro.