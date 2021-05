Campeã mundial de futmesa, Natalia Guitler vai falar da conquista na TV

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A apresentadora Barbara Coelho entrevista Natalia Guitler, a primeira e única mulher campeã mundial de Teqball, também conhecido como futmesa.

Além desta modalidade, ela também é uma das melhores jogadoras de futevôlei do país, no qual faz parceria com Bianca Hiemer há mais de uma década.

Na reportagem, Natalia também irá desafiar os comentaristas do Esporte da Globo, Pedrinho e Roger, nestes dois terrenos em que se tornou referência.

O resultado deste duelo será mostrado na manhã deste domingo, dia 2, no ‘Esporte Espetacular’.