Câmara inova e mantém palavrões de Silveira nas suas notas oficiais

Os pesados ataques e xingamentos de Daniel Silveira (PSL-RJ) a ministros do STF foram repetidos pela relatora Magda Mofatto (PL-GO) no relatório no qual manteve a prisão do deputado bolsonarista.

Ela citou trechos integrais de algumas falas do colega, em especial os mais duros e que continham palavrões. E, para surpresa, esses adjetivos mais grosseiros e de baixo escalão foram mantidos nas notas taquigráficas da Câmara, que reproduziu a integralidade do relatório de Mofatto.

O que não é comum. Palavrões são sempre retirados dos anais da Casa. Essas frases integrais ditas por Silveira e reproduzidas pela relatora foram as seguintes:

“Não é nenhum tipo de pressão sobre o Judiciário, não, porque o Judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda, e quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa a pior ditadura é a do Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. E, infelizmente é verdade. O Judiciário tem feito uma sucessão de merdas. Um bando de militantes totalmente lobotomizados fazendo um monte de merda”

Outro ataque do deputado, durissimo feito contra o ministro Edson Fachin, foi lembrado pela relatora.

“O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo…várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa Corte…quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra”.