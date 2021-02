Câmara dos Deputados deve manter prisão de Daniel Silveira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O sentimento da Câmara dos Deputados é de que a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, determinada pelo Supremo nesta terça-feira, deve ser mantida — inclusive com a orientação da maioria dos líderes.

Interlocutores ouvidos pelo Radar afirmam que apesar do “péssimo precedente da prisão”, o comportamento do deputado, que ofendeu ministros do STF e exaltou o AI-5, prejudica a imagem da Casa.

O clima entre os deputados, até mesmo da base aliada do governo, é de que a imunidade parlamentar “não pode servir para isso”.

A sessão que vai analisar a prisão de Silveira, convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, está marcada para acontecer às 17h.