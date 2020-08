Câmara deve receber embaixador russo para falar sobre vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante do anúncio feito pela Rússia nesta terça-feira de uma vacina produzida em tempo recorde, a comissão da Câmara que acompanha as ações de combate ao coronavírus quer que o embaixador do país participe de uma audiência na próxima semana.

O convite ao representante russo, Andrei Petrov, será feito nesta quinta-feira por integrantes do grupo — que irão à embaixada, em Brasília. A ideia dos deputados é que o embaixador dê detalhes sobre a vacina e explique suas etapas de testes. E tratar sobre um eventual interesse numa parceria entre Brasil e Rússia.

Representantes de outros países e empresas com estudos em desenvolvimento já foram ouvidos pela comissão. Em junho, por exemplo, o embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, foi ao grupo falar sobre a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Oxford.

