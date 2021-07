Cacique do PSB convida Requião para se filiar ao partido

Cacique nacional do PSB, Carlos Siqueira convidou recentemente o lulista Roberto Requião a se filiar ao partido.

Requião, do MDB, deve apoiar Lula em 2022 e ficar isolado do restante do partido que pretende seguir com alguma candidatura de centro.

Se aceitar mudar para o PSB, ele irá fortalecer o partido num estado estratégico para Jair Bolsonaro. Em 2018, a esquerda foi muito mal no “nascedouro” da Operação Lava-Jato.