Brasileiros já gastaram R$ 44 milhões em pacotes para esquiar no Club Med

Atualizado em 4 out 2021, 12h17 - Publicado em 4 out 2021, 12h15

A temporada de esqui no hemisfério norte está chegando e os brasileiros já gastaram 44 milhões de reais em pacotes de viagens para resorts de inverno no Club Med nos alpes franceses e no Canadá. Segundo a empresa, o valor corresponde às reservas feitas entre 14 e 19 de setembro, quando a marca lançou a campanha de vendas “Club Med Fly & Sky”, voltada aos turistas do Brasil e que teve descontos especiais nesta edição. A temporada vai de novembro a abril.

Dos brasileiros que fecharam pacotes, a maioria (ou 95%) só irá embarcar no ano que vem. O volume de vendas da campanha neste ano superou em 236% o observado em 2020. O resultado foi quatro vezes maior do que o registrado em 2019, pré-pandemia da Covid-19.

Entre os motivos para o aumento, apesar do câmbio desfavorável, estão o avanço da vacinação e a consequente queda dos níveis mundiais de transmissão do vírus e a reabertura das fronteiras de vários países aos cidadãos do Brasil comprovadamente imunizados. O resort mais novo do Club Med, o La Rosière, que fica na divisa dos alpes franceses e italianos, foi uma das principais escolhas dos brasileiros para a próxima temporada.