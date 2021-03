Correção: Brasil supera a barreira das 3.000 mortes diárias na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou há pouco mais uma triste e macabra marca da tragédia provocada pelo coronavírus no país. Pela primeira vez desde o início da pandemia, as mortes por Covid-19 superaram a marca dos 3.000 óbitos. Foram 3.149 mortes, pelos dados do conselho.

CORREÇÃO: o número chega a 3.149 mortes porque o conselho incluiu 501 óbitos da SES/RS, não registrados ontem. O número nas últimas 24 horas, segundo o conselho, é de 2.648 mortes.