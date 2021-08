Braga Netto visita tropas especializadas em intervenção federal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta terça, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, acompanhou um exercício das tropas da 1ª Divisão de Exército, Divisão Mascarenhas de Moraes, que compõem o Comando Militar do Leste.

O efetivo em forma de cerca de 1 800 militares de tropas à pé, motorizada, blindadas, de Polícia do Exército, de defesa química, de montanha e de choque.

As tropas são forças de emprego estratégico que possuem capacitação em Garantia da Lei e da Ordem e em missões de paz. O Ministro Braga Netto acompanhará, ainda, atividades de preparo da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada e do Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB), que prepara os militares e tropas para comporem as Forças de Paz da ONU.