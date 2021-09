Braga Netto participa de exercício militar em alto mar no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Defesa, Walter Braga Netto participa nesta quinta de mais uma grande operação militar envolvendo as Forças Armadas.

Desta vez, o exercício ocorre em alto mar, no Rio de Janeiro, envolve militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

“Pela primeira vez na história das Forças Armadas, helicópteros da Marinha (MB), do Exército (EB) e da Força Aérea (FAB), realizarão exercícios no Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico em movimento”, diz o comunicado da Defesa.

Além da capacitação no pouso com o navio em movimento, as Forças realizarão exercício de infiltração de mergulhadores de combate, evacuação aeromédica de feridos e tiro real sobre alvo à deriva. Serão empregados na missão cerca de 830 militares.