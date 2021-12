Braço-direito de Doria no PSDB lança livro sobre municipalismo

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional do governo de João Doria, Marco Vinholi, é o coordenador e um dos autores da obra O Novo Municipalismo que será lançada nesta quinta na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

O livro oferece um sobrevoo sobre a trajetória do movimento municipalista no Brasil, sobretudo a partir do trabalho do governador de São Paulo André Franco Montoro (1983-1987), até chegar aos dias atuais, com a condução do Executivo paulista por Doria.

Editado pela ExLibris, o título ainda traz contribuição de outros especialistas no assunto: Marcos Campagnone, Glaucio Neves, Rosane Ribeiro, Fred Guidoni, Renan Bastianon e Sebastião Misiara, além do professor de Administração Pública Fernando Montoro – um dos filhos do saudoso Franco Montoro.

O ministro da Saúde na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e ex-secretário de Estado de Habitação de São Paulo, o doutor em Economia Barjas Negri, também é um dos co-autores do livro.

Outro nome de peso que contribui com a obra é Andrea Calabi, presidente do Banco do Brasil (1999) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES (1999-2000), ex-secretário-executivo do Ministério do Planejamento, e ex-secretário de Estado da Fazenda, e de Economia e Planejamento do Governo de São Paulo.

“André Franco Montoro pensou em municipalismo 40 anos atrás. Hoje, continuamos usando e valorizando o conceito, ao passo em que o tornamos ainda mais ágil”, diz Vinholi.