Bolsonaro usa mentira como método e não merece governar, diz Dino

Autor da queixa-crime encaminhada à Câmara pelo decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, o governador do Maranhão, Flávio Dino, bate pesado no presidente Jair Bolsonaro, a quem acusa de cometer crime de calúnia contra ele durante uma entrevista no ano passado.

O Radar mostrou nesta quinta que o decano do Supremo havia despachado para a Câmara a queixa-crime para que os deputados decidam no plenário da Casa se a ação penal contra Bolsonaro deve ser aberta na Corte.

Numa entrevista, em 2020, Bolsonaro acusou Dino de negar o fornecimento de policiais militares para fazer a segurança presidencial durante a passagem dele pelo Maranhão, o que o governador nega.

“A ação judicial se embasa no Código Penal e no princípio da moralidade. Considero que o Judiciário e o Legislativo não podem concordar com a transformação da mentira dolosa e reiterada em método de exercício do poder. Quem não tem decoro não merece exercer a presidência da República”, diz Flávio Dino.