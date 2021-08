Bolsonaro toma café com deputados de três partidos — sem Ciro e Flávia

Jair Bolsonaro conduziu nesta manhã um café com parlamentares de três bancadas da Câmara.

Estavam no palácio deputados do bloco PROS, do PTB e do PSC. Juntos, os três partidos somam 33 parlamentares.

Para a surpresa de deputados ouvidos pelo Radar, na mesa, ao lado de Bolsonaro, não estavam nem Flávia Arruda, a ministra da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, nem Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil.

Quem acompanhou a agenda, segundo um deputado do bloco ouvido pelo Radar, foram os generais Augusto Heleno (GSI) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência)

Na verdade, Nogueira e Flávia já haviam se reunido nesta terça com os líderes dos partidos. A ausência da dupla incomodou, naturalmente, os parlamentares que não são líderes.

“Como não tinha senador lá, o senador Ciro deve ter achado que não era necessário comparecer”, ironiza um deputado.

Apesar do incômodo de alguns colegas, o deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, avalia que a ausência dos ministros foi justificada.

“Eles já realizaram uma reunião com os líderes nesta semana. Ciro toma posse hoje e estaremos lá. A ministra Flávia teve mais de 900 audiências nesse período. Está trabalhando bastante e é preciso organizar as coisas pelos líderes ou não funciona”, diz o deputado.