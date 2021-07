Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A participação dos comandantes militares na reunião ministerial – uma agenda política — de Jair Bolsonaro nesta semana acabou ofuscando outra presença no encontro.

Hamilton Mourão deixou a geladeira do Planalto para voltar a debater temas importantes do governo com os ministros.