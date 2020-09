Bolsonaro retoma o ritmo de viagens e agendas públicas pré-facada

No Planalto, a percepção dos aliados e da segurança presidencial é de que as viagens de Jair Bolsonaro pelo país e suas agendas com contato direto com o público voltaram ao ritmo pré-facada.

Tanta exposição — o presidente só falta ser carregado nos ombros pelos apoiadores — tem estressado a segurança presidencial a cargo do ministro Augusto Heleno.

Apesar de o risco de atentado nunca ter sido descartado pelos militares do GSI, Bolsonaro segue ignorando alertas.