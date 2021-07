Bolsonaro recria pasta do Trabalho para viabilizar mudança na Casa Civil

Como prometido, Jair Bolsonaro recriou nesta quarta o Ministério do Trabalho e Previdência para dar um emprego ao ministro Onyx Lorenzoni.

A abertura do ministério e a nomeação do gaúcho foram publicadas no Diário Oficial da União. Os atos abrem caminho para outra acomodação no governo.

Luiz Eduardo Ramos, que estava na Casa Civil, foi nomeado também nesta quarta ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, a antiga pasta de Onyx.

A Casa Civil ocupada por Ramos agora vai para as mãos de Ciro Nogueira, também nomeado nesta quarta.