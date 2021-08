Bolsonaro prepara Pedro Guimarães para entrar na política

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em uma conversa recente com Pedro Guimarães, Jair Bolsonaro encaminhou o futuro político do presidente da Caixa.

Se não for o vice de Bolsonaro em 2022, “Pedrão”, como é chamado pelo presidente, terá apoio para disputar uma vaga no Senado ou até para se lançar candidato ao governo do Rio.

Aliados de Guimarães no governo dizem que o obstáculo para ele ocupar o posto de vice está na falta de representatividade política junto aos partidos.

Como o banqueiro tem bons amigos no universo do mercado e é articulado para costurar relações a partir da ampla rede de projetos nacionais da Caixa país afora, nada impede que Guimarães encontre logo um partido para chamar de seu.

Te cuida, Cláudio Castro!