Bolsonaro libera mais R$ 5,5 bilhões para compra e produção de vacinas

O presidente Jair Bolsonaro editou há pouco uma medida provisória liberando mais 5,5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde para a compra e a produção de vacinas contra a Covid-19.

O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, com as assinaturas de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O valor será destinado à produção, ao fornecimento e à distribuição de mais 50 milhões de doses de vacina no segundo semestre desse ano, por meio de insumo farmacêutico ativo fornecido pela empresa AstraZeneca.

E também à aquisição de mais 100 milhões de doses de imunizantes outras despesas associadas em complemento ao crédito liberado por outra MP, de dezembro do ano passado.