Bolsonaro fará reunião ministerial para convocar Conselho da República

Diferentemente do que anunciou no seu discurso durante a manifestação em Brasília, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro vai comandar uma reunião ministerial nesta quarta-feira, para depois convocar um encontro do Conselho da República.

Diante de milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro declarou que se reuniria com o Conselho da República, juntamente com ministros e os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF, com a fotografia dos manifestantes, “para mostrar para onde nós todos devemos ir”.

O colegiado é responsável por pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e “questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas”. Após o anúncio, os integrantes do conselho disseram que não haviam sido convidados.