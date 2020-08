Bolsonaro fará 600 dias no Planalto com marca para tirar o sono do petismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro vai completar no próximo domingo 600 dias no Planalto. Para marcar a data, o governo vai colocar na rua uma bateria de resultados da política social tocada a partir do auxílio emergencial de 600 reais.

É aí que os petistas sentirão a fisgada. Bolsonaro vai martelar a partir do fim de semana o discurso de que seu governo tirou 5,5 milhões de brasileiros da linha da pobreza e evitou que outros 26,5 milhões passassem à pobreza por causa das demissões na pandemia.

O governo também vai tratar o auxílio emergencial pago a 126 milhões de brasileiros nesses meses de pandemia como “a maior estratégia de assistência da história do país”. Tudo isso com a popularidade subindo país afora, inclusive nos antigos redutos petistas.